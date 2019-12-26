В центре столицы активисты Волонтерской роты раздали москвичам новогодние шары и открытки с именами героев Великой Отечественной войны. Акция прошла 26 декабря на Пушкинской площади.

В центре столицы активисты "Волонтерской роты" раздали москвичам новогодние шары и открытки с именами героев Великой Отечественной войны. Акция прошла 26 декабря на Пушкинской площади.На площади появилась новогодняя елка, украшенная шарами с надписью "С новым 2020 годом – годом Памяти и Славы".В этой время активисты раздавали прохожим новогодние шары и открытки с изображением героев ВОВ – Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Николая Гастелло и других. Уникальный подарок украсит квартиры более тысячи жителей Москвы.По словам председателя "Волонтерской роты" Антона Демидова, подобные акции пройдут в 30 регионах нашей страны. Новогодние шарики украсят дома более пяти тысяч россиян.По его словам, акция в Москве дала старт доброй традиции – вспоминать за праздничным столом своих предков, отдавших долг Родине и сделавших все, чтобы у их потомков было счастливое будущее.В "Волонтерской роте" хотят, чтобы акция стала настоящим трендом Нового года. Демидов напомнил, что следующий год будет Годом Памяти и Славы, страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.А когда, как в не в Новой год вспомнить за семейным столом, кому мы обязаны жизнью, мирным небом над головой и тому, что этот год наступил для нас!" – подчеркнул председатель "Волонтерской роты".