Бывший нападающий сборной России и петербургского Зенита Александр Кержаков заявил, что форвард ЦСКА Федор Чалов не смог бы заиграть в лондонском футбольном клубе Челси.

Бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Александр Кержаков заявил, что форвард ЦСКА Федор Чалов не смог бы заиграть в лондонском футбольном клубе "Челси"."Чалов не потянул бы "Челси". Он может туда поехать, но вряд ли играть. Вот если подписать контракт с "Челси" и уехать в аренду, то да, – приводит слова Кержакова "Чемпионат.com". – Не думаю, что Федор готов играть в "Челси". Но опять же, вдруг он придет и сразу наколотит много мячей? Когда Погребняк пришел в "Фулхэм", никто же не думал, что он забьет пять мячей подряд".Ранее стало известно, что уже в ближайшее зимнее трансферное окно Чалов может перебраться в английскую премьер-лигу. 21-летний армеец рассматривается руководством "Челси" в качестве замены французскому форварду Оливье Жиру.Напомним, Чалов в текущем сезоне в составе ЦСКА принял участие в 27 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Авторитетное издание transfermarkt.de оценивает стоимость российского футболиста в 16 миллионов евро.