Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин посетил рождественский ужин президента США Дональда Трампа, об этом сообщила супруга российского форварда Анастасия Шубская.

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил рождественский ужин президента США Дональда Трампа, об этом сообщила супруга российского форварда Анастасия Шубская."Рада встрече, мистер президент", – написала Шубская в сторис социальной сети Instagram.Праздничный ужин проходил в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, Овечкин подарил главе государства свой игровой свитер.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от RMNB (@rmnb_blog) 24 Дек 2019 в 10:01 PSTНапомним, ранее стало известно, что Овечкин выбран капитаном дивизиона на Матч звезд НХЛ, который состоится 24-25 января в Сент-Луисе. На счету российского форварда 1247 (681+566) очков в 1122 играх НХЛ.