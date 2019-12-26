Сложно найти человека, который не любил худрка Современника Галину Волчек. Поэтому новость о ее смерти для многих стала сильным ударом.

Сложно найти человека, который не любил худрка "Современника" Галину Волчек. Поэтому новость о ее смерти для многих стала сильным ударом.Балерина Анастасия Волочкова была близко знакома с актрисой при жизни. Звезда восторгалась талантом режиссера и не скрывала этого. Будучи довольно сентиментальной особой, светская львица тяжело перенесла трагическую новость."Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек...... Нет слов... Такая утрата...", – пишет убитая горем танцовщица.В своем инстаграм-аккаунте прима балета опубликовала снимок, на котором запечатлена с худруком "Современника". Анастасия держит в руках роскошный букет белых роз, предназначенный, судя по всему, Галине Борисовне.26 Дек 2019 в 9:09 PSTОтметим, легендарная актриса скончалась на 87-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти Волчек стали отеки головного мозга и легких.26 Дек 2019 в 9:25 PSTНапомним, впервые Галина Борисовна появилась на телеэкранах в далеком 1957 году. Она сыграла служанку Мариторнес в экранизации испанского классического романа "Дон Кихот". После этого она снималась в таких легендарных фильмах, как "Грешный ангел", "Строится мост" и "Король Лир".