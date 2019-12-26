В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский Автомобилист на льду Фетисов-Арены во Владивостоке обыграл в овертайме местный Адмирал со счетом 2:1.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский "Автомобилист" на льду "Фетисов-Арены" во Владивостоке обыграл в овертайме местный "Адмирал" со счетом 2:1.У победителей встречи голами отметились Анатолий Голышев (36-я минута) и Алексей Василевский (64), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Александр Мерескин (32)."Автомобилист" одержал пятую победу кряду и с 51 очком занимает третье место в Восточной конференции, а "Адмирал", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 45 очков.