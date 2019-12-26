Тимур Батрутдинов пришел в ужас от измены финалистки шоу План Б Маргариты Гавриловой. Шоумен заявил, что сама мысль о том, что девушка вновь встречается с экс-бойфрендом его пугает.

Тимур Батрутдинов пришел в ужас от измены финалистки шоу "План Б" Маргариты Гавриловой. Шоумен заявил, что сама мысль о том, что девушка вновь встречается с экс-бойфрендом его пугает.Уже совсем скоро, в это воскресенье 29 декабря, в эфир телеканала ТНТ выйдет заключительная серия нашумевшего шоу "План Б". Напомним, что именно в этом выпуске Тимур должен будет выбрать себе избранницу или же поступить по примеру своей подруги и отправить двух оставшихся девушек по домам. Впрочем, прежде чем определиться, Батрутдинов решил сперва поделиться своими переживаниями с Бузовой, а заодно рассказать, как строилось общение с участницами проекта вне съемки."Я, например, со своей стороны были инициатором встреч. У нас с Ритой было свидание. Мы ходили в ресторан. Все не зря. Без камер я чувствую взаимную заинтересованность. Но при этом у меня происходит моя жизнь, у нее – своя", – поведал Батрутдинов, описывая свои взаимоотношения с участницами шоу "План Б".На это Ольга заметила, что по ее мнению так нормальные отношения не строятся. Недостаточно просто время от времени встречаться. Поющая телеведущая подчеркнула, что любящие люди регулярно перекидываются самыми простыми сообщениями вроде "доброе утро", "спокойной ночи", "как ты?" и другими.Похоже, такое высказывание подруги сильно зацепило Тимура. Он отметил, что не уверен в верности и порядочности Маргариты. Комедиант заявил, что сильно переживает по поводу того, что девушка во время проекта могла встречаться с бывшим бойфрендом Виталием Лукашиным. Кроме того, резидента Comedy Club беспокоит, что он редко видится с одной из избранниц, т.к. то у нее нет времени на встречи, то он чем-то занят."Это все откладывается, откладывается. Я вот тоже думаю, не встречалась ли Маргарита с Виталиком или еще с кем-то. Я уверен, что у нее много поклонников. Насчет Лизы я почему-то уверен, что она верна. Загвоздка в том, что я мужчина опытный. Опыт не дает мне прочувствовать до конца. Я жду этого подвоха", – дополнил шоумен, комментируя свои отношения с участницами шоу "План Б".25 Дек 2019 в 7:55 PST