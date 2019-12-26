Двое мужчин стали жертвами страшной аварии, произошедшей утром 25 декабря в Курортном районе Санкт-Петербурга. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Двое мужчин стали жертвами страшной аварии, произошедшей утром 25 декабря в Курортном районе Санкт-Петербурга. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.Около 10:30 утра на 12-м километре Приморского шоссе при выходе из поворота BMW вылетел на встречную полосу, а затем и с дороги, и врезался в дерево. Удар был такой силы, что машину разорвало на части, при этом двигатель оказался в протекающем неподалеку ручье. Стрелка вырванного с корнем спидометра остановилась на отметке 140 километров в час.Находившийся за рулем 42-летний мужчина и его 30-летний пассажир скончались на месте.Движение по дороге на время было ограничено, поскольку асфальт был усеян обломками BMW.