В кварталах реновации в Москве будет не более 2% высотных доминант - этот показатель закладывается в проекты планировок.

Плотность и высотность застройки в кварталах реновации закладывается исходя из каждого конкретного проекта, власти закладывают показатель высотных доминант не более 2%, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.В то же время порядка двух третей всех строящихся домов в рамках программы будут высотой около 14 этажей. Увеличение высотности позволит освободить территории для зеленых зон, спортивных и детских площадок, пояснил Кузнецов.Он также сообщил, что большая часть взрослых деревьев при строительстве будет сохранена. Программа, кроме того, предполагает посадку новых деревьев и кустарников.