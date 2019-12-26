Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным определился с капитаном и его ассистентами на чемпионат мира, который пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января. Это стало известно после опубликованного фото национальной команды Федерацией хоккея России.

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным определился с капитаном и его ассистентами на чемпионат мира, который пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января. Это стало известно после опубликованного фото национальной команды Федерацией хоккея России.По нашивкам на форме можно определить, что капитаном назначен нападающий ярославского "Локомотива" Григорий Денисенко. Его ассистентами стали форвард Василий Подколзин (СКА) и защитник Александр Романов (ЦСКА).Напомним, что 26 декабря сборная России проведет свой первый матч на турнире. Ее соперником станет команда Чехии. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.