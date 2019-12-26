Вокруг личной жизни телеведущей крутится множество слухов. Однако что на самом деле ждет звезду в наступающем году – Дни.ру узнали у эксперта.

Вокруг личной жизни телеведущей крутится множество слухов. Однако что на самом деле ждет звезду в наступающем году – "Дни.ру" узнали у эксперта."Свойдень рождения Анфиса Чехова планирует отпраздновать с размахом. Показать всем,чего она стоит, чтобы все понимали, что развод ей не помеха. В отношениях пары оставленаточка, и возврата не будет. Сейчас она приняла для себя решение, что нужнобольше выходить в люди, общаться, проводить время с друзьями ивозвращаться к нормальной жизни светской львицы", – рассказала "Дни.ру"Ейпросто необходимо урвать у жизни все самое лучшее для себя, советует гадалка. Впоследнее время она несколько поникшая. Зато после дня рождения мы опять буденаблюдать ее в светской хронике и программах на ТВ. Заводить новыеотношения она пока не стремится, ей хочется насладиться свободой. И на данныймомент – это оптимальный вариант. У Афисы много поклонников, она общается ипроводит время так, как хочется ей.20 Дек 2018 в 10:56 PST"Ктому же, перед Чеховой стоит цель попасть на канал и стать ведущей. В мечтах онапостоянно пытается догнать и обогнать Леру Кудрявцеву и, можно сказать, мечтаетзанять ее место. Ей хочется славы такой же, а то и больше. И это ей не даетпокоя ни днем, ни ночью. Она очень сильно завидует Лере. Ее мечта исполнится.Но место она займет не Леры, а свое", – уверяет Саона."Вбудущем Анфису ждет хороший контракт и отличное место ведущей нового проекта. Чтокасается личной жизни, то впереди у нее еще один брак, новая семья и рождение ребенка.Знакомство с будущим мужем произойдет в 2020 году", – предсказала медиум.