Вокруг личной жизни телеведущей крутится множество слухов. Однако что на самом деле ждет звезду в наступающем году – Дни.ру узнали у эксперта.
Вокруг личной жизни телеведущей крутится множество слухов. Однако что на самом деле ждет звезду в наступающем году – "Дни.ру" узнали у эксперта.
"Свой
день рождения Анфиса Чехова планирует отпраздновать с размахом. Показать всем,
чего она стоит, чтобы все понимали, что развод ей не помеха. В отношениях пары оставлена
точка, и возврата не будет. Сейчас она приняла для себя решение, что нужно
больше выходить в люди, общаться, проводить время с друзьями и
возвращаться к нормальной жизни светской львицы", – рассказала "Дни.ру"
Ей
просто необходимо урвать у жизни все самое лучшее для себя, советует гадалка. В
последнее время она несколько поникшая. Зато после дня рождения мы опять буде
наблюдать ее в светской хронике и программах на ТВ. Заводить новые
отношения она пока не стремится, ей хочется насладиться свободой. И на данный
момент – это оптимальный вариант. У Афисы много поклонников, она общается и
проводит время так, как хочется ей.
20 Дек 2018 в 10:56 PST
"К
тому же, перед Чеховой стоит цель попасть на канал и стать ведущей. В мечтах она
постоянно пытается догнать и обогнать Леру Кудрявцеву и, можно сказать, мечтает
занять ее место. Ей хочется славы такой же, а то и больше. И это ей не дает
покоя ни днем, ни ночью. Она очень сильно завидует Лере. Ее мечта исполнится.
Но место она займет не Леры, а свое", – уверяет Саона.
"В
будущем Анфису ждет хороший контракт и отличное место ведущей нового проекта. Что
касается личной жизни, то впереди у нее еще один брак, новая семья и рождение ребенка.
Знакомство с будущим мужем произойдет в 2020 году", – предсказала медиум.