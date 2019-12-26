Любовь Успенская перед Новым годом поделилась планами. В частности, певица рассказала о своей дочери Татьяне Плаксиной.

Любовь Успенская перед Новым годом поделилась планами.В частности, певица рассказала о своей дочери Татьяне Плаксиной.По словам исполнительницы,совсем скоро у наследницы будет юбилей – 30 лет. Она отметит его перед самымНовым годом.Любовь Успенская сообщила,как собирается отметить праздник. "Я решила позволить себе такую роскошь – неработать, отдыхать как все нормальные люди. Никогда не бывает так, чтобы я могласесть, выпить шампанское, съесть салатик оливье. Не хватает цыган. Когда у менякакой-то праздник, я цыган приглашаю, они дают настроение. После них уже можноделать, что хочешь", – рассказала Любовь Успенская.Материал дополняется