На девять лет колонии строгого режима осужден бывший директор Приморкрайстроя Игорь Сологуб. Он брал взятки при строительстве микрорайона Снеговая Падь для военных во Владивостоке.

На девять лет колонии строгого режима осужден бывший директор "Приморкрайстроя" Игорь Сологуб. Он брал взятки при строительстве микрорайона "Снеговая Падь" для военных во Владивостоке.Помимо срока, Сологубу назначен штраф в размере 45 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает РИА Новости.Директор казенного предприятия был арестован в 2016 году. Выяснилось, что он незаконно получил два миллиона рублей, перечисленные на расчетный счет подконтрольной ему организации, эта сумма была частью от заранее оговоренной взятки в размере девяти миллионов рублей.