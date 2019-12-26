Телеведущий шокирован внезапной смертью Галины Волчек. Он решил поделиться болью утраты с поклонниками.

Телеведущий шокирован внезапной смертью Галины Волчек.Он решил поделиться болью утраты с поклонниками.Свою скорбь муж АллыПугачевой высказал в "Инстаграм". По его словам, вместе с Галиной Волчек ушланеотъемлемая часть театра, нашей страны и его семьи."Она была Мастером, нашимдругом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нетслов", – написал телеведущий в своем микроблоге. Пользователи соцсети живоотреагировали на публикацию Максима Галкина.Многие комментарии россияноказались лаконичными. Большинство не сразу поверили в печальное известие. "Шок","Ужасно", "Как жаль", "Скорбим", "Уходит эпоха", "Вечная память великой женщине",– выразили свои эмоции в связи со смертью Галины Волчек.26 Дек 2019 в 9:09 PSTМатериал дополняется