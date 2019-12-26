Телеведущий шокирован внезапной смертью Галины Волчек.
Он решил поделиться болью утраты с поклонниками.
Телеведущий шокирован внезапной смертью Галины Волчек.
Он решил поделиться болью утраты с поклонниками.
Свою скорбь муж Аллы
Пугачевой высказал в "Инстаграм". По его словам, вместе с Галиной Волчек ушла
неотъемлемая часть театра, нашей страны и его семьи.
"Она была Мастером, нашим
другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет
слов", – написал телеведущий в своем микроблоге. Пользователи соцсети живо
отреагировали на публикацию Максима Галкина.
Многие комментарии россиян
оказались лаконичными. Большинство не сразу поверили в печальное известие. "Шок",
"Ужасно", "Как жаль", "Скорбим", "Уходит эпоха", "Вечная память великой женщине",
– выразили свои эмоции в связи со смертью Галины Волчек.
26 Дек 2019 в 9:09 PST
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