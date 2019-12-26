Исполнявший роль Деда Мороза 51-летний мужчина скончался в Североморске во время раздачи подарков детям. Инцидент произошел на утреннике в детском саду №4, передает . Дети не успели понять, ..

Исполнявший роль Деда Мороза 51-летний мужчина скончался в Североморске во время раздачи подарков детям. Инцидент произошел на утреннике в детском саду №4, передает .Дети не успели понять, что произошло со сказочным волшебником. В региональном управлении Следственного комитета заявили, что мужчина умер от естественных причин. Другие обстоятельства произошедшего не приводятся.