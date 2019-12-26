Певец Сергей Лазарев известен как один из самых привлекательных представителей мужского пола в мире отечественного шоу-бизнеса. Поклонницы пришли в экстаз от его нового снимка.

Певец Сергей Лазарев известен как один из самых привлекательных представителей мужского пола в мире отечественного шоу-бизнеса. Поклонницы пришли в экстаз от его нового снимка.Тот факт, что артист нередко публикует горячие снимки на ночь глядя уже давно не удивляет фанатов. Многие привыкли, что любимый артист частенько желает своим поклонникам приятных снов, при этом выкладывая такие фото, что большая часть аудитории Лазарева после такого думает вовсе не о том, как бы отправиться в теплую мягкую постельку... вне общества певца.Вот и в этот раз знаменитость решил вновь порадовать своих преданных фанатов, передает "". На сон грядущий звезда отечественного шоу-бизнеса показал поклонникам, как правильно носить смокинг. Сергей предстал перед подписчиками в брутальном образе строгого аристократа. Он надел черный пиджак с атласными лацканами. Наряд он дополнил галстуком-бабочкой.Разумеется, подписчики Лазарева просто не смогли пройти мимо столь притягательного снимка. Они принялись наперебой писать комплименты в адрес знаменитости, а сама публикация набрала более 55 тысяч лайков менее, чем за сутки.ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ🔥🔥🔥😍😍😍😂😂😂🔥🔥" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Оййй😍😍😍что за красивчик🔥уфффф", "О боже какой мужчина 😍", "блин вы такой дэдди.......", "С таким взглядом ... вечер может стать не просто хорошим...😂😂😂😊😊😊", – отметили восторженные комментаторы.25 Дек 2019 в 9:51 PST