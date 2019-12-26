Старшие наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Джордж и Шарлотта – появились на рождественской службе. Мероприятие прошло в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Старшие наследники принцаУильяма и Кейт Миддлтон – Джордж и Шарлотта – появились нарождественской службе. Мероприятие прошло в церкви Святой Марии Магдалины вСандрингеме.Кейт Миддлтон с супругом взялидетей на службу впервые. Снимок опубликован на странице Кенсингтонского дворцав "Инстаграм".Пользователи соцсетипришли в восторг от вида королевских отпрысков. "Шарлотта выглядела как кукла итак хорошо взаимодействовала с толпой", "Джордж прекрасен", – высказалисьпоклонники королевской четы Великобритании.Для службы выбраладлинное серое пальто и шляпу и туфли темно-зеленого цвета. В таких же тонах былаодета и ее дочь Шарлотты. Образ же принца Чарльза гармонично сочетался с внешнимвидом Джорджа. Королева Великобритании Елизавета II предстала в ярко-красном пальто.25 Дек 2019 в 6:04 PSTОтметим,что в этом году королевская вылазка прошла не совсем так, как обычно. Преждевсего, там не было мужа королевы – принцаФилиппа. Его успели выписать в канун праздника из госпиталя, но принцчувствовал себя все еще недостаточно хорошо, чтобы решиться отправиться на такоепубличное мероприятие.