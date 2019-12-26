Старшие наследники принца
Уильяма и Кейт Миддлтон – Джордж и Шарлотта – появились на
рождественской службе. Мероприятие прошло в церкви Святой Марии Магдалины в
Сандрингеме.
Старшие наследники принца
Уильяма и Кейт Миддлтон – Джордж и Шарлотта – появились на
рождественской службе. Мероприятие прошло в церкви Святой Марии Магдалины в
Сандрингеме.
Кейт Миддлтон с супругом взяли
детей на службу впервые. Снимок опубликован на странице Кенсингтонского дворца
в "Инстаграм".
Пользователи соцсети
пришли в восторг от вида королевских отпрысков. "Шарлотта выглядела как кукла и
так хорошо взаимодействовала с толпой", "Джордж прекрасен", – высказались
поклонники королевской четы Великобритании.
Для службы выбрала
длинное серое пальто и шляпу и туфли темно-зеленого цвета. В таких же тонах была
одета и ее дочь Шарлотты. Образ же принца Чарльза гармонично сочетался с внешним
видом Джорджа. Королева Великобритании Елизавета II предстала в ярко-красном пальто.
25 Дек 2019 в 6:04 PST
Отметим,
что в этом году королевская вылазка прошла не совсем так, как обычно. Прежде
всего, там не было мужа королевы – принца
Филиппа. Его успели выписать в канун праздника из госпиталя, но принц
чувствовал себя все еще недостаточно хорошо, чтобы решиться отправиться на такое
публичное мероприятие.