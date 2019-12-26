Рассказав Деду Морозу со Снегурочкой стихи, малыши получили сладкие подарки...

В УВД по ЦАО продолжается новогодняя эстафета акции «Полицейский Дед Мороз». В здании Управления для детей сотрудников был организован новогодний праздник.В актовом зале на сцене для детей и взрослых выступили актеры Московского театра «Откровение» со спектаклем «Маленькая Баба-яга». В этот день царила веселая суета: дети играли в подвижные игры и участвовали в занимательных конкурсах. С появлением Деда Мороза дети стали с восторгом отгадывать новогодние загадки и участвовать в конкурсах.Затем пришел черед новогодних сюрпризов. Рассказав Деду Морозу со Снегурочкой стихи, малыши получили сладкие подарки.Ребята сфотографировались вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами спектакля.В этот день сотрудники УВД смогли собраться всей семьей, порадоваться за своих детей и оказаться вместе с коллегами в атмосфере волшебной новогодней сказки!Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61