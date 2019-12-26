Дед Мороз со Снегурочкой водили хоровод с юными зрителями, танцевали, играли и пели...

Праздник в канун Нового года в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве посетили более 300 детей и их родителей.Дети вместе с родителями, бабушками и дедушками стали собираться в фойе задолго до начала праздника. Дед Мороз со Снегурочкой водили хоровод с юными зрителями, танцевали, играли и пели. Перед началом представления ребята помогли Деду Морозу зажечь новогоднюю елку, а дальше их ждали увлекательный спектакль и, конечно же, подарки.«В канун новогодних праздников мы традиционно проводим мероприятие для детей сотрудников столичной полиции. Скоро наступит Новый год – самый радостный семейный праздник, который ждут все без исключения. От имени руководства столичной полиции и от себя лично хочу поздравить и пожелать в новом году крепкого здоровья и счастья», – обратился к присутствующим врио начальника УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Виктор Гармидер.На елку, которую Благотворительный фонд «Петровка, 38» много лет проводит вместе с московским Главком, пришло более трехсот зрителей – полный зал. Для мальчишек и девчонок показали представление «Белоснежка», за действием на сцене с интересом следили даже самые маленькие гости.Родители выразили благодарность организаторам за проведенный праздник для детей. Малыши его очень ждут, и впечатления от мероприятия остаются надолго в их памяти.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве