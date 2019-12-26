Семилетняя девочка из Ингушетии, избитая тетей, после лечения в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии возвращается домой. Она уезжает в новую жизнь, подчеркнула омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Жить с мамой и братьями после выписки она будет в новой квартире в Магасе.

Семилетняя девочка из Ингушетии, избитая тетей, после лечения в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии возвращается домой. Она уезжает в новую жизнь, подчеркнула омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Жить с мамой и братьями после выписки она будет в новой квартире в Магасе.Анна Кузнецова выразила большую благодарность врачам, которые приняли участие в судьбе девочки, сообщает ТАСС. Пока семья девочки снимает квартиру. Но Кузнецова надеется, что семье травмированной девочки окажут поддержку. Местные власти обещали решить вопрос с выделением семье квартиры в течение года.Сейчас главное — реабилитация, подчеркивает Кузнецова. "Девочка приезжает, по сути, в новую ситуацию, в новый дом, все по-другому", — пояснила уполномоченный по правам ребенка при президенте России.Предстоит адаптация ребенка в новых условиях, устройство в школу, протезирование ампутированной части руки. Расходы по установке ребенку бионического протеза обещал взять на себя сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев.Анна Кузнецова особо подчеркнула, что в ситуации с девочкой никаких претензий к ее маме нет. Отношения мамы и дочки о многом сказали нам, добавила детский омбудсмен.С множественными травмами, ожогами и порезами ребенок был доставлен 4 июля 2019 года в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Здесь ее прооперировали, чтобы спасти сосуды кистей рук, а уже на следующий день перевели в Москве. Здесь в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.Московские врачи удалили омертвевшие части правой руки и предплечье. Левую руку им удалось сохранить.Девочку отобрали у матери родственники отца, которые запрещали им видеться. В избиении девочки обвиняется ее 35-летняя тетя из Сунжи. Она задержана. Возбуждено уголовное дело, а арестованной женщине предъявлено обвинение.