Актриса Кристина Асмус расстроила модных экспертов. Звезда ошиблась с выбором наряда.

Актриса Кристина Асмус расстроила модных экспертов. Звездаошиблась с выбором наряда.Кристина Асмус появилась на одной из кинопремьер в твидовомкостюме пестрой расцветки и черных ботфортах. Звезда была в отличномрасположении духа и с удовольствием позировала фотографам.Взглянув на снимки с мероприятия, специалисты в области моды пришлив ужас. Выход Кристины Асмус назвали полным провалом.Критик Илья Легостаев отметил, что сапоги актриса подобраланеудачно. Подобная обувь, по его мнению, в этом году должна "висеть на доске позора"и появиться в "списке к обязательному приобретению". Правильное голенище ботфортовсидит на ноге свободно.Модный эксперт Анастасия Бойченко высказалась по поводукостюма Кристины Асмус. Она назвала наряд слишком сложным."Наглядное пособие на тему "Сколько архитектурных излишествможно нагромоздить вокруг идеи обычного твидового костюма". Зритель настолькообескуражен, что на восхищение ногами Кристины не остается сил", – цитирует специалиста19 Дек 2019 в 8:30 PSTОтметим, что критика знатоков моды, скорее всего, останется незамеченной. Артистка по уши в работе."С середины сентября я нахожусь в режиме – "выжить" (орфографияи пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Я спала за всё это времястолько..сколько, наверное, дней за 5 спят 🙄 И я, безусловно, самавиновата. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда бояласьпозволить себе выдохнуть 🤷🏼‍♀️Близкие говорят, что "никакой это не ‘особый’ период. Когда у тебя было иначе?"Да. Я решительно не умею отдыхать 💭 Не умею расслабляться 🧘🏼‍♀️",– жалуется в личном "Инстаграм".