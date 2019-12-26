Близкие Пелагеи и ее супруга-хоккеиста Ивана Телегина
прокомментировали новость о том, что они расстаются. По их словам, спортсмен давно
ходил налево.
Близкие Пелагеи и ее супруга-хоккеиста Ивана Телегина
прокомментировали новость о том, что они расстаются. По их словам, спортсмен давно
ходил налево.
Как ни старалась певица
удержать мужа, ее попытки оказались тщетными. Знакомые звездной пары
утверждают, что Пелагея артистка изводила мужа ревностью и закатывала
истерики.
"Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда
проверяла телефон, почту и донимала его", – цитирует окружение Пелагеи Примечательно, что
вскрылась и информация о том, что сама артистка начала
встречаться с хоккеистом, когда у него была избранница. Более того, возлюбленная
спортсмена Евгения была в положении.
"Тогда она прекрасно
знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме
того, Поля была знакома с Евгенией…", – сообщили близкие Пелагеи и Телегина. Получается, что исполнительницу постигла та же
печальная участь, что и у брошенной ранее хоккеистом девушки.
26 Дек 2019 в 2:31 PST
Отметим, что супруга Пелагеи недавно застали
в театре с молодой блондинкой. По некоторым данным, новой
любовницей Телегина стала тусовщица и владелица турфирмы Мария Гончар. Интересно, что девушка очень похожа
на Пелагею, только значительно моложе нее.
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