Близкие Пелагеи и ее супруга-хоккеиста Ивана Телегина прокомментировали новость о том, что они расстаются. По их словам, спортсмен давно ходил налево.

Близкие Пелагеи и ее супруга-хоккеиста Ивана Телегинапрокомментировали новость о том, что они расстаются. По их словам, спортсмен давноходил налево.Как ни старалась певицаудержать мужа, ее попытки оказались тщетными. Знакомые звездной парыутверждают, что Пелагея артистка изводила мужа ревностью и закатывалаистерики."Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегдапроверяла телефон, почту и донимала его", – цитирует окружение Пелагеи Примечательно, чтовскрылась и информация о том, что сама артистка началавстречаться с хоккеистом, когда у него была избранница. Более того, возлюбленнаяспортсмена Евгения была в положении."Тогда она прекраснознала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Крометого, Поля была знакома с Евгенией…", – сообщили близкие Пелагеи и Телегина. Получается, что исполнительницу постигла та жепечальная участь, что и у брошенной ранее хоккеистом девушки.26 Дек 2019 в 2:31 PSTОтметим, что супруга Пелагеи недавно засталив театре с молодой блондинкой. По некоторым данным, новойлюбовницей Телегина стала тусовщица и владелица турфирмы Мария Гончар. Интересно, что девушка очень похожана Пелагею, только значительно моложе нее.Материал дополняется