В свои 50 лет американская певица Дженнифер Лопес может дать фору любой молодой девице. Ее соблазнительные формы сводят с ума миллионы мужчин по всему миру.

В свои 50 лет американская певица Дженнифер Лопес может дать фору любой молодой девице. Ее соблазнительные формы сводят с ума миллионы мужчин по всему миру.Красный – цвет Рождества. Поэтому актриса решила выбрать себе наряд в тон празднику. Соблазнительная Джей Ло облачилась в латексный костюм ярко-алого цвета – короткий топ и лосины с высокой талией.Дополнили образ круглые солнцезащитные очки, закрывающие половину лица артистки. Волосы исполнительница завязала в тугой пучок."Детка, на улице тепло", – подписала снимок светская львица.Аутфит звезды произвел бешеный фурор в Сети. Всего за сутки он набрал более трех миллионов лайков.24 Дек 2019 в 1:05 PSTК слову, этот кадр сделал возлюбленный певицы – профессиональный бейсболист Алекс Родригес. Мужчина тоже поделился фотографией избранницы на своей странице в социальной сети "Инстаграм"."Извини, но как? Ты безупречна и внутри, и снаружи", – признался спортсмен.Напомним, Дженнифер и Алекс встречаются уже два года. Недавно бейсболист сделал солистке предложение руки и сердца, которое она, конечно же, приняла. Поэтому сейчас влюбленные активно готовятся к свадьбе.За плечами Родригеса есть романы и с другими известными голливудскими актрисами. В их числе Камерон Диас.