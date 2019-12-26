Экипаж омской яхты Сибирь взял курс на Рио-де-Жанейро. Команда завершила ремонтные работы на судне, которые продолжались около трех недель, и покинула бразильский город Сальвадор.

Экипаж омской яхты "Сибирь" взял курс на Рио-де-Жанейро. Команда завершила ремонтные работы на судне, которые продолжались около трех недель, и покинула бразильский город Сальвадор. Об этом сегодня на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил один из членов экипажа Сергей Лебединский, передает ГТРК "Иртыш".По планам, переход должен занять около шести суток. Протяженность маршрута составляет около 750 морских миль.На протяжении всего периода плавания яхтсменам придется обходиться без холодильника. Техника сломалась, и починить ее не удалось. Известно, что новый год участники экспедиции встретят или в море, или в самом Рио-де-Жанейро."Холодильник починить не получилось, он наотрез отказался работать. Без него в 30-градусную жару будет тяжеловато, но ничего не поделаешь. Однако не может не радовать тот факт, что 2020 год мы встретим, скорее всего, в море, либо уже в Рио", — рассказал Сергей Лебединский.