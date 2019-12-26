Бывший наставник московского Спартака и лондонского Арсенала Унаи Эмери является одним из кандидатов на пост главного тренера Монако, который на данный момент занимает Леонарду Жардим. Руководство монегасков пока не проводило переговоров с представителями 48-летнего испанского специалиста.

Бывший наставник московского "Спартака" и лондонского "Арсенала" Унаи Эмери является одним из кандидатов на пост главного тренера "Монако", который на данный момент занимает Леонарду Жардим. Руководство монегасков пока не проводило переговоров с представителями 48-летнего испанского специалиста.Как сообщает Le10sport, помимо Эмери возглавить "Монако" могут экс-тренер сборной Франции Лоран Блан и бывший наставник "Валенсии" Марселино Гарсия.В настоящий момент монегаски занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков после 18 туров.