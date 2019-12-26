В Фонде защиты национальных ценностей рассказали, как нарушает права российских пользователей администрация Twitter. Шла речь о политической цензуре, о распространении дезинформации и нарушении российских законов.

В Фонде защиты национальных ценностей рассказали, как нарушает права российских пользователей администрация Twitter. Шла речь о политической цензуре, о распространении дезинформации и нарушении российских законов.Президент фонда отметил, что Россия занимает третье место по числу пользователей Twitter, при этом компания не имеет регистрации в нашей стране."Мы обязаны говорить о необходимости России перерезать технологическую пуповину зависимости", — заявил Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.В связи с этим невозможно не приветствовать прозвучавшее вчера, насколько я помню, известие о том, что на российских производителей контента для интернета будет выделено 3 миллиарда; то, что озвучивал Сергей Владимирович Кириенко", — отметил Александр Малькевич. — И мы намерены в следующем году активно взаимодействовать с властью, добиваясь внимания и средств на технологическое развитие страны".