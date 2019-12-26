В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от использования бумажных денег. По словам экспертов, купюры являются источником различных болезней. Денежные купюры являются отличным ..

В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от использования бумажных денег. По словам экспертов, купюры являются источником различных болезней. "Денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель", – приводит официальное сообщение "".В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что предотвратить болезнь поможет вакцинация, физические упражнения, сбалансирование питание и полноценный сон. Кроме того, россиянам следует избегать мест большого скопления людей и тщательно мыть руки после улицы, передает .