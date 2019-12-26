В последнее время ведущая программы Жить здорово все чаще подвергается критике. Одним из самых громких скандалов с ее участием стал случай, когда она в эфире назвала больных аутизмом детей кретинами.

В последнее время ведущая программы "Жить здорово" все чаще подвергается критике. Одним из самых громких скандалов с ее участием стал случай, когда она в эфире назвала больных аутизмом детей кретинами.Доктор утверждает, что тогда ее слова неправильно интерпретировали. Первое время после начала травли звезда молчала. Ей казалось, что не стоит отвечать на негатив, ведь она выше этого."Когда вдруг стали писать, что я называю кретинами детей, больных аутизмом, я сидела дома и плакала. А ведь в этой программе не было детей, больных аутизмом!", – заявила Малышева.По словам Елены, ей было очень горько и обидно. Ведь многие лишь читали статьи в СМИ, а сам выпуск даже не смотрели."Тогда я не знала, что делать. А теперь я не хочу молчать", – призналась телеведущая.25 Дек 2019 в 2:24 PSTТакже Малышева в беседе с корреспондентом рассказала о своей госпитализации с гипертоническим кризом и объяснила, зачем она записывала происходящее.Знаменитость отметила, что ей было настолько плохо, что она с трудом отвечала на вопросы врачей. Ее постоянно рвало. Перед приездом медиков она выпила "Капотен" и открыла входную дверь, чтобы доктора смогли зайти в квартиру самостоятельно, если Елене станет неожиданно хуже."Почему я решила снимать видео? Надоела ложь про себя в Интернете. Поэтому подумала: все сниму сама, это будет честно и по горячим следам. А наутро уже при нормальном давлении смонтировала ролик и всем рассказала, как правильно себя вести при гипертоническом кризе", – поделилась Малышева.