Ранее он занимал пост заместителя директора по операционной деятельности

26 декабря Евгений Манов был назначен новым директором Управления федеральной почтовой связи Владимирской области АО Почта России. Ранее он занимал пост заместителя директора по операционной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.Евгений Манов родился 1 февраля 1973 года во Владимире. Закончил АНО Владимирский институт бизнеса по специальности «экономист».Перед новым директором ставятся задачи развития и модернизации сети отделений почтовой связи, а также повышение уровня клиентского сервиса и совершенствование технологических процессов.