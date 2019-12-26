В Сети состоялась премьера тизер-трейлера фильма Огонь. Это новый масштабный проект продюсеров Движения вверх. Фильм-катастрофа Огонь выйдет в прокат 24 декабря 2020 года.

В Сети состоялась премьера тизер-трейлера фильма "Огонь".Это новый масштабный проект продюсеров "Движения вверх", который стал самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката, и всенародно любимого блокбастера "Экипаж".Фильм снимает Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, телеканал "Россия 1", кинокомпания "Централ Партнершип", при поддержке Фонда кино."Огонь" – это героический рассказ о пожарных и спасателях, которые встают на пути беспощадной стихии, когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску.Главные роли исполнили Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Антон Богданов, Стася Милославская и Ирина Горбачева.Фильм-катастрофа "Огонь" выйдет в прокат 24 декабря 2020 года.