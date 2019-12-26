× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/26-12-2019-forvard-zenita-azmun-voshel-v-top-100-luchshix-futbolistov-2019-goda-po-versii-marca.html" target="_blank">Форвард Зенита Азмун вошел в топ-100 лучших футболистов 2019 года по версии Marca</a> - Нападающий петербургского Зенита Сердар Азмун вошел в топ-100 лучших футболистов мира за 2019 год по версии испанского издания Marca. 24-летний нападающий занял 91-е место в рейтинге.