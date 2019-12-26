На кадрах видно, как сноубордист окатывает птицу снегом. Но глухарь оказался не робкого десятка - он нагнал и напал на спортсмена, причем последнему пришлось отбиваться спортинвентарем.

Глухарь напал на сноубордиста во время спуска со склона в кузбасском Шерегеше. Товарищи спортсмена сняли неравную битву на видео."Я воспользовался случаем и решил по-компанейски спрейнуть птичку снежком. В итоге глухарь офигел от такой дерзости и накидал мне трешечку в корпус", — рассказал Игорь Попелюх.На кадрах видно, как сноубордист окатывает птицу снегом. Но глухарь оказался не робкого десятка — он нагнал и напал на спортсмена, причем последнему пришлось отбиваться спортинвентарем."Игорь, оставь его, просто убегай! Глухарь, отстань от Игоря!" — со смехом советовал приятель сноубордиста.Сам он позже посоветовал не шутить с дикой природой и продемонстрировал последствия встречи с птицей и наезда на камень. У сноуборда оказался поврежден кант, а сам Игорь получил многочисленные ушибы."И кстати, на следующий подъем глухарь стоял снова абсолютно в том же месте, контролируя район и поджидая новую жертву", — отметил сноубордист.