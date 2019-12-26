В Ленинградской области годовалый ребенок получил серьезные травмы после падения со второго этажа торгового центра. Возбуждено уголовное дело по статье Оказание услуг, не отвечающих ..
В Ленинградской области годовалый ребенок получил серьезные травмы после падения со второго этажа торгового центра. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает .
По предварительным данным, инцидент произошел в конце ноября в магазине ООО "ДНС Ритейл" в торговом центре в поселке Рощино. Годовалый малыш упал на первый этаж из-за отсутствия ограждения. Он получил травмы головы и ушибы лица, сообщает .