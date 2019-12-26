В Ленинградской области годовалый ребенок получил серьезные травмы после падения со второго этажа торгового центра. Возбуждено уголовное дело по статье Оказание услуг, не отвечающих ..

В Ленинградской области годовалый ребенок получил серьезные травмы после падения со второго этажа торгового центра. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает .По предварительным данным, инцидент произошел в конце ноября в магазине ООО "ДНС Ритейл" в торговом центре в поселке Рощино. Годовалый малыш упал на первый этаж из-за отсутствия ограждения. Он получил травмы головы и ушибы лица, сообщает .