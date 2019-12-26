Дана Борисова шокировала поклонников обновленной внешностью. Звезда прибегла к косметологическим процедурам, а результатом решила похвастаться перед россиянами.

Дана Борисовашокировала поклонников обновленной внешностью. Звезда прибегла ккосметологическим процедурам, а результатом решила похвастаться передроссиянами."Продолжаютему ухода за собой. Вчера в "Сторис" вы уже видели, что я сделала перманентныймакияж бровей. Это наилучшийрезультат, который был в моей жизни!" – написала телеведущая в "Инстаграм",дополнив пост видеороликом.Однако большинство фолловеров не оценилиперемены во внешности Даны Борисовой. Многие обратили внимание на губы знаменитости. "Боже, что с ней? Что с губами?", "Дана, ты непохожа на себя, что ты сделала с собой?", "Вы уже на Дану не похожи! Скореевсего, кукла надувная, натянутая, все стало некрасиво!", "Губы-осьминоги", "Можнотолько сожалеть об увиденном", – раскритиковали телеведущую подписчики.Отметим,что у Даны снова не лучший период в жизни. В Сети ходят самые разные слухи, из-за которых поклонники думают,будто Борисова снова наркозависима. Звезда все отрицает.За последний месяц на свалилось множество проблем. Онапоссорилась с 12-летней дочерью, отец которой явился в дом теледивы с полициейи скорой. Наследница заявила, что вернулась к пагубномупристрастию.