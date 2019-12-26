Дана Борисова
шокировала поклонников обновленной внешностью. Звезда прибегла к
косметологическим процедурам, а результатом решила похвастаться перед
россиянами.
Дана Борисова
шокировала поклонников обновленной внешностью. Звезда прибегла к
косметологическим процедурам, а результатом решила похвастаться перед
россиянами.
"Продолжаю
тему ухода за собой. Вчера в "Сторис" вы уже видели, что я сделала перманентный
макияж бровей. Это наилучший
результат, который был в моей жизни!" – написала телеведущая в "Инстаграм",
дополнив пост видеороликом.
Однако большинство фолловеров не оценили
перемены во внешности Даны Борисовой. Многие обратили внимание на губы знаменитости. "Боже, что с ней? Что с губами?", "Дана, ты не
похожа на себя, что ты сделала с собой?", "Вы уже на Дану не похожи! Скорее
всего, кукла надувная, натянутая, все стало некрасиво!", "Губы-осьминоги", "Можно
только сожалеть об увиденном", – раскритиковали телеведущую подписчики.
Отметим,
что у Даны снова не лучший период в жизни. В Сети ходят самые разные слухи, из-за которых поклонники думают,
будто Борисова снова наркозависима. Звезда все отрицает.
За последний месяц на свалилось множество проблем. Она
поссорилась с 12-летней дочерью, отец которой явился в дом теледивы с полицией
и скорой. Наследница заявила, что вернулась к пагубному
пристрастию.