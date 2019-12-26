Безобидная игра с кошкой привела к гибели семилетней девочки в городе Качканаре. В результате забавы произошел несчастный случай. Девочка сломала шейный позвонок, в результате чего скончалась на месте.

Безобидная игра с кошкой привела к гибели семилетней девочки в городе Качканаре. В результате забавы произошел несчастный случай.Ребенок играл с домашним питомцем и упал с дивана. Девочка сломала шейный позвонок, в результате чего скончалась на месте.Как рассказал URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, по факту гибели девочки проводится доследственная проверка. Будут изучены материалы, характеризующие семью. Основная версия случившегося — несчастный случай.Ранее сообщалось о трагическом инциденте, который произошел под Винницей. Бездомный кот прыгнул в коляску, где спала девятимесячная девочка. Животное улеглось на лицо ребенку, в результате чего он задохнулся.Также в Новом Уренгое домашний питомец стал причиной травмирования семилетней девочки. Она посадила кота в рюкзак, надела его на спину, после чего подошла к окну. Животное стало толкаться в ранце, в результате под действием силы девочка выпала с девятого этажа — пострадавшая чудом избежала смерти.