Представители российского шоу-бизнеса скорбят после трагического известия о смерти худрука Современника Галины Волчек. Актриса скоропостижно скончалась на 87-м году жизни.

Представители российского шоу-бизнеса скорбят после трагического известия о смерти худрука "Современника" Галины Волчек. Актриса скоропостижно скончалась на 87-м году жизни.Очень тяжело эту новость принял ведущий программы "Вечерний Ургант" Иван Ургант. Оказалось, шоумен близко дружит с сыном Галины Борисовны – Денисом."Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей... Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало... А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что, на самом деле, меньше становится нас...Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!", – написал актер на своей странице в инстграм-аккаунте.26 Дек 2019 в 9:09 PSTОтметим, сын худрука "Современника" 58-летний Денис Евстигнеев – известный кинооператор. С детства мальчик воспитывался в творческой семье. Его отец – Евгений Евстигнеев– был известным актером, собственно, как и его мать. Дед – Борис Волчек – в свое время работал кинооператором. Именно по его стопам пошел Денис, когда вырос.26 Дек 2019 в 9:42 PST