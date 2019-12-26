Бизнесмен Лев Деньгов раскрыл подробности романа с солисткой группы А-Студио Кети Топурией. Отношения предпринимателя и артистки развиваются стремительно.

Бизнесмен Лев Деньгов раскрыл подробности романа с солисткойгруппы "А-Студио" Кети Топурией. Отношения предпринимателя и артисткиразвиваются стремительно.Как оказалось, влюбленные уже решились на важный для их будущегошаг. Лев Деньгов и Кети Топурия съехались."Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад,здоровы и счастливы", – сказал избранник знаменитости.Деньгов отказался комментировать слухи о возможнойбеременности Кети Топурии. Говорить на эту тему он пока не хочет "изсоображений личного и этического характера"."Если у нас будут новости, я вас обязательнопроинформирую", – цитирует бизнесменаНапомним, на днях в Сети появился ролик, который взбудоражилпоклонников . Видео сделано на выступлении артистки. Кети стоитна сцене облаченная в черно-белое свободное платье.17 Ноя 2019 в 2:56 PSTФанатам показалось, что у звезды заметен растущий животик.Обыватели тут же решили, что вокалистка ждет ребенка. Возможно, у маленькойОливии, дочери певицы от прошлых отношений, появится братик или сестричка. Не исключено, что влюбленные решили жить вместе из-за незапланированной беременности.Ранее рассказывала, что у Льва Деньгова подрастаютсын и дочь. Также она прокомментировала информацию о том, что у него умерребенок. Якобы в этот страшный момент Лев ушел от жены, оставив ее одну с этойтрагедией. Артистка заявила, что не собирается вмешиваться в прошлое избранника.