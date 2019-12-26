Бизнесмен Лев Деньгов раскрыл подробности романа с солисткой
группы А-Студио Кети Топурией. Отношения предпринимателя и артистки
развиваются стремительно.
Бизнесмен Лев Деньгов раскрыл подробности романа с солисткой
группы "А-Студио" Кети Топурией. Отношения предпринимателя и артистки
развиваются стремительно.
Как оказалось, влюбленные уже решились на важный для их будущего
шаг. Лев Деньгов и Кети Топурия съехались.
"Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад,
здоровы и счастливы", – сказал избранник знаменитости.
Деньгов отказался комментировать слухи о возможной
беременности Кети Топурии. Говорить на эту тему он пока не хочет "из
соображений личного и этического характера".
"Если у нас будут новости, я вас обязательно
проинформирую", – цитирует бизнесмена
Напомним, на днях в Сети появился ролик, который взбудоражил
поклонников . Видео сделано на выступлении артистки. Кети стоит
на сцене облаченная в черно-белое свободное платье.
17 Ноя 2019 в 2:56 PST
Фанатам показалось, что у звезды заметен растущий животик.
Обыватели тут же решили, что вокалистка ждет ребенка. Возможно, у маленькой
Оливии, дочери певицы от прошлых отношений, появится братик или сестричка. Не исключено, что влюбленные решили жить вместе из-за незапланированной беременности.
Ранее рассказывала, что у Льва Деньгова подрастают
сын и дочь. Также она прокомментировала информацию о том, что у него умер
ребенок. Якобы в этот страшный момент Лев ушел от жены, оставив ее одну с этой
трагедией. Артистка заявила, что не собирается вмешиваться в прошлое избранника.