Шоумен Сергей Майоров был невероятно популярен и известен. Однако в какой-то момент он остался без работы, в результате чего очень изменился.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-12-2019-izvestnyj-televedushhij-silno-rastolstel-ot-gorya.html" target="_blank">Известный телеведущий сильно растолстел от горя</a> - Шоумен Сергей Майоров был невероятно популярен и известен. Однако в какой-то момент он остался без работы, в результате чего очень изменился.
[url=https://33live.ru/novosti/26-12-2019-izvestnyj-televedushhij-silno-rastolstel-ot-gorya.html]Известный телеведущий сильно растолстел от горя[/url] - Шоумен Сергей Майоров был невероятно популярен и известен. Однако в какой-то момент он остался без работы, в результате чего очень изменился.