Оказалось, что существует некий алгоритм зарядки смартфона. Если не соблюдать его, то батарея быстро придет в негодность.

Оказалось, что существует некий алгоритм зарядки смартфона. Если не соблюдать его, то батарея быстро придет в негодность.По словам директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте, не стоит ставить телефон на зарядку ночью. Это приведет к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит регулярно."Если вы намерены зарядить свой телефон до 100% и оставить его на 100%, просто продолжая заряжать и заряжая в течение ночи, это будет иметь негативное влияние на срок службы", – приводит слова эксперта .Специалист утверждает, что существует способ продлить жизнь аккумулятора. По данным , для этого необходимо заряжать смартфон утром, а уровень заряда сохранять на 30-50%.Также Шульте отметил, что "старение" для литий-ионных аккумуляторов является естественным процессом. Ведь со временем химический состав материала аккумуляторов меняется, что и ограничивает срок их службы, сообщает издание .