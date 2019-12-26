К жанру road movie в театре прибегают часто. Про путешествие, герои которого находятся в дороге, ставили, например, Северную одиссею в РАМТе, Сказку про последнего ангела – в Театре Наций, Кавказский меловой круг – в Театре имени Маяковского. В последнем решили эксперимент продолжить. Правда, теперь в путь отправляется... покойница. Корреспондент Дни.ру побывал на премьере.

К жанру road movie в театре прибегают часто. Про путешествие, герои которого находятся в дороге, ставили, например, "Северную одиссею" в РАМТе,"Сказку про последнего ангела" – в Театре Наций, "Кавказский меловой круг" – в Театре имени Маяковского. В последнем решили эксперимент продолжить. Правда, теперь в путь отправляется... покойница. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.К роману нобелевского лауреата Уильяма Фолкнера "Когда я умирала" Миндаугас Карбаускис уже обращался – его спектакль в театре Табакова был отмечен и "Золотой маской, и "Хрустальной Турандот". Режиссер вновь вернулся к этому материалу -с артистами Театра Маяковского и студентами его мастерской в ГИТИСе.В живущей в выдуманном американском штате Йокнапатофасемье Бандрен случилось горе – умерла жена и мать пятерых детей. Она завещала похоронить себя за 40 миль от дома в родном городе. И теперь родственникам любой ценой надо наказ выполнить. Любой ценой – фраза ключевая, поскольку лишних денег в семье нет. Да и внешние обстоятельства мешают: тело покойницы за время "путешествия" успеет утонуть в разлившейся после ливней реке, обгореть в чужом сарае и начать разлагаться...Эта история позволяет Миндаугасу вести неторопливый разговор о человеческих отношениях, о смысле бытия, о самопознании, о смерти, в итоге приводящей к любви. Психология героев тут важнее внешнего антуража. На сцене из декораций (художник-постановщик – Мария Митрофанова) лишь два причудливо изогнутых, как сама жизнь героев, помоста, скамейки да превращающиеся в гроб часы – прекрасное олицетворение скоротечности жизни. Ее же символизирует вода, которой тут в избытке. Кстати, слово "йокнапатофа" в переводе с языка индейцев племени чикасо означает "вода, текущая по равнине".Про свою жизнь рассказывает каждый из героев спектакля – роман Фолкнера, собственно, и состоит из 59 монологов. Даже покойница Адди Бандрен (Юлия Марычева) время от времени берет слово и вспоминает о нелегкой ушедшей жизни. И делает это так трогательно, так искренне, что ее хочется приласкать, пожалеть.Роман Фолкнера насыщен событиями, и Карбаускису удалось представить это полотно без занудства, заумности, но иронично и тонко. К "Йокнапатофе" в Маяковке, безусловно, следует вернуться несколько раз, чтобы насладиться мелочами, фразами, музыкой в стиле кантри – восхититься тут есть чем.