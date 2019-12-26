Завалившийся на бок при взлете с посадочной площадки Байкин в Эвенкии вертолет Ми-8АМТ был новым, отметил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Он был куплен недавно, эксплуатируется КрасАвиа с конца 2017 года. Сертификат летной годности действителен до конца 2021 года.

Завалившийся на бок при взлете с посадочной площадки Байкин в Эвенкии вертолет Ми-8АМТ был новым, отметил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Он был куплен недавно, эксплуатируется "КрасАвиа" с конца 2017 года. Сертификат летной годности действителен до конца 2021 года.Сертификат летной годности машины с бортовым номером RA-22720 действует до конца 2021 года, отмечает "Интерфакс". Вертолет принадлежит Государственная транспортная лизинговая компания. "КрасАвиа" использует его по договору.Грубое приземление Ми-8 25 декабря, по предварительным данным, вызвано попаданием вертолета в снежный вихрь. Вертолет перевозил вахтовиков из Байкита на Юрубченское нефтегазоконденсатное месторождение. На борту было 24 человека. Это три члена экипажа и 21 пассажир. Минздрав Красноярского края сообщил, что при жесткой посадке вертолета пострадали шестеро. Все травмированные находятся в состоянии средней степени тяжести.У вертолета повреждена хвостовая балка. Одна из лопастей несущего винта проткнула кабину пилотов с левой стороны. Вертолет при жесткой посадке не загорелся, разлива топлива также не произошло.По нарушениям правил безопасности движения и эксплуатации следователи Западно-Сибирского управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса."КрасАвиа" создана в 2007 году на базе "Эвенкия-Авиа". Авиапарк компании составляют 47 воздушных судов. Среди них самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-32, Ан-2, Ан-3, Як-42 и L-410, а также вертолеты Ми-8.