На Красной площади завершился предновогодний хоккейный матч Ночной хоккейной лиги, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Его команда добилась непростой победы со счетом 8:5.

На Красной площади завершился предновогодний хоккейный матч Ночной хоккейной лиги, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Его команда добилась непростой победы со счетом 8:5.В составе победителей сыграли министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также знаменитые в прошлом хоккеисты Сергей Федоров, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие, сообщает "Россия 24".Им противостояли бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенбрег, губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, музыкант Игорь Бутман и другие.Напомним, что в прошлом году аналогичный матч состоялся 29 декабря. Тогда команда Путина добилась победы со счетом 14:10.Ночная хоккейная лига была организована при участии президента страны 15 декабря 2011 года. Ее целью является развитие любительского хоккея.