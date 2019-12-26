Балтийский флот России провел необычную тренировку, в рамках которой МПК Алексин запустил торпеду по корвету Бойкий. Экипаж атакованного корабля заметил угрозу и применил универсальный комплекс Пакет: он успешно перехватил вражеский боеприпас.

Балтийский флот России провел необычную тренировку, в рамках которой МПК "Алексин" запустил торпеду по корвету "Бойкий". Экипаж атакованного корабля заметил угрозу и применил универсальный комплекс "Пакет": он успешно перехватил "вражеский" боеприпас, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на БФ.Военные уточнили, что на тренировке использовались только торпеды с учебными боевыми частями. Всего корабли выпустили 4 боеприпаса. Все они позднее были найдены и подобраны катером-торпедоловом."Пакет" – универсальный комплекс, предназначенный как для атаки подводных лодок, так и для перехвата вражеских торпед вблизи корабля. Система может работать автономно: самостоятельно обнаруживать, распознавать возможные угрозы и наводить на них противолодочные или антиторпедные боеприпасы."Бойкий" – относится к небольшим сторожевикам проекта 20380. Водоизмещение – около 2 тысяч тонн, длина – примерно 100 метров, а экипаж – 99 человек. Основное вооружение – противокорабельный комплекс "Уран" с 8 ракетами Х-35.