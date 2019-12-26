Чем ближе Новый год, тем больше хлопот

Чем ближе Новый год, тем больше хлопот. Владимирцы не только покупают продукты для праздничного стола, подарки близким и друзьям, но и создают в доме атмосферу праздника.В том числе, наряжая главное новогоднее дерево - ёлку. Многие выбирают для этого искусственное дерево, но есть и те, кто больше любит наряжать настоящую живую ёлку. Для тех, кто хочет наполнить дом хвойным ароматом и поставить живое дерево, во Владимире открылись традиционные ёлочные базары.В лесу родилась...На них можно купить натуральную ель и другие хвойные деревья вплоть до 31 декабря. Кстати, в последний день уходящего года многие владельцы таких торговых точек поддерживают добрую традицию раздавать непроданные деревья многодетным и нуждающимся семьям и соцучреждениям, а остальным дают на новогодние деревья неплохие скидки.Ёлочные базары уже работают на улицах Василисина в районе дома № 17-19, Лескова в районе дома №4 и на проспекте Строителей в районе дома № 10 и в районе дома № 25, на улице Батурина, у входа в городской Центральный парк культуры и отдыха. В продаже можно найти новогодних красавиц не только из местных лесных хозяйств и питомников, но и из Пермского края.Кроме того, мэрия выделила места под ёлочные базары на проспекте Ленина (в районе дома № 43), на улице Балакирева (в районе дома № 25), Безыменского (в районе дома № 9 и в районе дома № 17), на улице 850-летия (между домами № 6 и № 7 в районе подземного перехода), а также в микрорайоне Коммунар (Судогодское шоссе). Если в мэрию поступят ещё заявки от желающих открыть ёлочный базар, то их организуют и по другим адресам.Купить срубленную или даже живую ель или сосну с корнями, чтобы после праздников посадить, например, на своём участке или огороде, можно и на территории крупных городских торговых центров. Кроме того, напоминает департамент лесного хозяйства области, новогодние ели, сосны и хвойные букеты можно приобрести у лесозаготовительных предприятий, в том числе у государственного «Владлесхоза».... и пусть в лесу растётНесмотря на то, что каждый год купить живую ёлку в городе - не проблема, находятся те, кто считает, что платить за новогоднюю красавицу вовсе не нужно. Взял топор, пошёл в лес и срубил бесплатно. А можно на этом ещё и денег заработать, продавая награбленное, вернее, нарубленное, желающим. На деле, как рассказали в региональном УМВД, это совсем не так.За самовольную вырубку хвойных деревьев и их незаконную продажу грозит ответственность: за незаконно срубленное дерево предусмотрен штраф для граждан - от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для организаций - от 200 до 300 тыс. рублей. За рубку деревьев в большом количестве можно даже попасть под уголовную ответственность, если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей.Штраф грозит и тем, кто перевозит ели или сосны без сопроводительных документов: сумма, которую придётся заплатить, варьируется от 30 до 700 тыс. рублей и предусматривает конфискацию деревьев, а в отдельных случаях и машины, на которой их везли.