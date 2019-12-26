Сегодня, 26 декабря, скончалась главный режиссер театра Современник Галина Волчек. Ей было 86 лет.

Сегодня, 26 декабря, скончалась главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек. Ей было 86 лет.Это известие шокировало многих. В стороне не остались и звезды российского шоу-бизнеса, в том числе, светская львица Ксения Собчак. Известие о кончине легендарной актрисы буквально выбило ее из колеи.Телеведущая выразила всю свою скорбь в личном телеграм-канале "Кровавая барыня". Журналистка не стала распыляться на длинные бездушные посты. "Светлая память...", – печально написала супруга Константина Богомолова.Напомним, незадолго до смерти Галину Борисовну госпитализировали в Боткинскую больницу с воспалением легких. Позже появилась информация об ухудшении состояния ее здоровья.26 Дек 2019 в 9:09 PST