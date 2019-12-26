"Благодаря оперативным и профессиональным действиям молодого полицейского вооруженная ножом подозреваемая задержана", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Мгновенно оценив обстановку, курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в одну из городских клинических больниц.По данному факту дознавателем УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ. Мотивы противоправного деяния устанавливаются.Благодаря оперативным и профессиональным действиям молодого полицейского вооруженная ножом подозреваемая задержана. Предварительное расследование продолжается.Руководством Московского университета МВД России рассматривается вопрос о поощрении отважного курсанта», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк