Артисты Парижской национальной оперы станцевали Лебединое озеро на ступенях Дворца Гарнье в знак протеста против реформы пенсионной системы. После выступления оркестр исполнил Марсельезу.

Артисты Парижской национальной оперы станцевали на ступенях Дворца Гарнье в знак протеста против реформы пенсионной системы.В сопровождении оркестра более двадцати балерин, одетых во все белое, исполнили отрывок из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Рядом были установлены транспаранты "Парижская опера бастует" и "Культура в опасности". После выступления балерин оркестр исполнил "Марсельезу".Как сообщает ТАСС, артисты Парижской оперы уже больше двух недель принимают участие в общенациональной забастовке. Из-за этого были отменены 45 спектаклей. Убытки составили 8 миллионов евро.Правительство планирует убрать более двух десятков существующих особых пенсионных режимов для разных профессий, включая артистов Гранд Опера. Сейчас балерины имеют право уйти на пенсию в 42 года и получать 1 тысячу евро ежемесячно в связи с повышенным риском травм. Между тем у балерин других французских театров пенсионный возраст наступает в 62 года.