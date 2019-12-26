В Тюмени ледовый городок построили из кубов льда, в который вмерзли рыбы.

Фотографии ледовых объектов с вмерзшими рыбами жители города выложили в соцсети. Сейчас специалисты приводят ледовый городок в порядок.Лед, из которого построили городок, добыт на одном из озер Тюменской области. Изначально лед был матовым, рыб заметили только при шлифовке кубов."Сейчас рыбы удаляются выпиливанием, а затем отверстия закладываются тем же материалом, который был удален", – рассказал РИА Новости представитель муниципальных властей.Он уточнил, что на сроки возведения ледового городка это никак не повлияет.