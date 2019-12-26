Новый выпуск ютуб-шоу Ксении Собчак назвали большим провалом. По мнению зрителей, тема выпуска не интересна широкой аудитории.

Новый выпуск ютуб-шоу Ксении Собчак назвали большимпровалом. По мнению зрителей, тема выпуска не интересна широкой аудитории.В Сети вышел очередной эфир шоу "Осторожно, Собчак!". Программа,созданная в формате круглого стола, была посвящена светской жизни Москвы. ГостиКсении Собчак, журналисты и писатели, обсудили кто из известных им персонажей сейчасв топе и кому в это привилегированное общество никогда не попасть.Поклонники программы теледивы, которую, к слову, тоже частоназывают светской львицей, выпуском были разочарованы. Большинство фанатов небыли знакомы с теми, кого обсуждали в шоу Ксении Собчак."Ксения, а для кого и для чего вы снимали это видео? Никомунеизвестные люди обсуждают других таких же... Такое чувство, что вы простозабыли выключить камеру на своем званом обеде. Или может вы думаете, что надопросветить дремучих зрителей ютуба о том, что такое светское общество? Если да,то вы все-таки летаете на уровне Дома-2, и слава богу, что никто вас не выбралпрезидентом))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", – рассуждал пользователь Сети в комментариях к шоу.Гостей назвали неграмотными и оторванными от реальности. "Люди, которые кичатся деньгами, но не умеют правильноразговаривать (одела/надела). Люди, которые называют "просиживание всалоне красоты" работой, но матерятся через раз. Люди, которые слишкомсильно себя любят, выставляю себя королями, но почему-то выглядят смешно.. Чтов головах у взрослых людей:((а я это смотрю", – писал интернет-обыватель.О неудаче говорит и количество просмотров. Засутки видео набрало чуть более 400 тысяч. Другие же эфиры теледивыстабильно набирали по миллиону за день.