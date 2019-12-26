Кейт Миддлтон не на шутку встревожила поклонников. Ей вынесли страшный приговор.

Кейт Миддлтон не на шутку встревожила поклонников. Ей вынесли страшный приговор.Новое фото герцогини вызвало переполох у фанатов Британской короны. Они как всегда пристально следят за любыми изменениями в жизни любимых знаменитостей, и не заметить странные изменения во внешности герцогини Кембриджской они уж точно не могли.Снимок появился в на официальной странице королевской семьи в социальной сети "Инстаграм". В кадре Кейт позирует в двубортном сером пальто, отороченном пушистым меховым воротником и такими же манжетами. Впрочем, куда большее внимание привлекло выражение лица венценосной особы. Изысканная черная шляпка не смогла скрыть "замороженный" ботоксом лоб, а область челюсти осталась открытой, и подписчики с легкостью могли заметить глубокие складки морщин.Конечно же, многие тотчас же списали это на злоупотребление косметическим препаратом. Стоит заметить, что при инъекциях ботокса мышцы буквально "замораживаются", но на другие мускулы идет большая нагрузка. По всей видимости, именно этот факт и заставил некоторых считать, что герцогиня уж слишком пристрастилась к "инъекциям красоты"."Мне нравится ее пальто, но ее лицо однажды отвалится из-за целой кучи ботокса под кожей. И ее брови каждый раз становятся все выше и темнее. Она улететь хочет?", – высказался один из подписчиков аккаунта королевской семьи. Впрочем, реакции на это не последовало.25 Дек 2019 в 4:58 PST