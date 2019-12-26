Трехлетний сын Марата Башарова растет копией своего отца. Маленький Марсель унаследовал от родителя не только черты внешности, но и артистичность.

Трехлетний сын Марата Башарова растет копией своего отца. МаленькийМарсель унаследовал от родителя не только черты внешности, но и артистичность.Марат Башаров много лет мечтал о сыне. Мальчика артистуродила вторая супруга Елизавета Шевыркова. Знаменитость души не чает в малыше,ведь тот растет на редкость смышленым и активным.Свежее видео, на котором трехлетний Марсель зажигает потдетскую песенку, опубликовала в личном "Инстаграм" эк-супруга Башарова.Подписчики Шевырковой сошлись во мнении, что ребенок растет копией своегознаменитого отца. Между тем обыватели выражали надежду, что мальчик окажется нетаким драчливым, как его папа.Напомним, знаменит не только благодаря отличнойактерской работе. Он часто оказывается в центре скандала из-за горячего нрава.В прошлом году, например, тогда еще жена артиста, Елизавета, попала в больницу спереломом носа и множественными ушибами. Как оказалось Башаров избил супругу.Шевыркова подала на развод.24 Дек 2019 в 5:52 PSTСпустя время супруги помирились. Побитая Елизавета простила Марата.Теперь родители Марселя живит без штампа в паспорте.Отметим, что Шевыркова не единственная, кто пострадал от рукДоставалось на орехи и первой жене актера Екатерине Архаровой.В 2014 году она с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга попалав больницу.